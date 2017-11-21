США заблокировали заявление России в Совбезе по атаке на посольство в Сирии

ООН, 21 ноя — РИА Новости. США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление в связи с атакой на посольство страны в Дамаске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства при ООН Федор Стржижовский.

Ранее в российском МИД сообщили, что выпущенный террористами снаряд попал в понедельник во внешнее ограждение посольства России в Дамаске, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет.

"Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией", — сказал представитель дипмиссии.

"Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой "коалиции" демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся росзагранучреждения", — подчеркнул Стржижовский.

"Посоветовали бы проявить такое постоянство в искоренении вооруженных групп, ставящих под угрозу работу дипломатов разных стран в Сирии и в регионе в целом. Российская Федерация и дальше продолжит борьбу с террористами в Сирии и будет содействовать установлению мира и безопасности в Сирийской Арабской Республике", — добавил он.

Ранее в МИД России подчеркнули, что очередная атака террористов против посольства России в Дамаске является провокацией и не повлияет на решимость Москвы завершить уничтожение террористического очага в Сирии.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что у "столь активных на сирийском направлении западных коллег" России по Совету Безопасности ООН "хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов".