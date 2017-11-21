СМИ: в результате обстрелов боевиками Дамаска погибло восемь человек

КАИР, 21 ноя — РИА Новости. Восемь человек погибли в Дамаске и его окрестностях вследствие ракетного и минометного обстрела боевиками жилых кварталов, сообщает сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник в МВД САР.

Отмечается, что среди погибших два члена сборной Сирии по дзюдо.

По данным агентства, в ответ на действия террористов сирийская армия нанесла удары по пусковым установкам боевиков и местам их скопления в Восточной Гуте.

Восточная Гута не контролируется правительством Сирии, здесь находятся несколько группировок вооруженной оппозиции. В этом районе действует режим прекращения огня.

Сирийские военные неоднократно заявляли о провокационных действиях боевиков незаконных бандформирований, которые воюют совместно с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"*. Также из города Джобар (пять километров южнее Харасты) боевики в последние несколько месяцев стали чаще обстреливать центр Дамаска и спальные кварталы на окраине столицы, нарушая тем самым режим прекращения огня.

* Запрещенная в России террористическая организация