Бывший член ВКП сирийской оппозиции назвал причину своей отставки

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку член Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Наасан Ага назвал главной причиной такого решения игнорирование ВКП теми, кто курирует рассылку приглашений на конференцию оппозиции в Эр-Рияде.

В отставку вместе с Агой подали несколько членов ВКП, в том числе координатор Рияд Хиджаб.

"Основная причина — игнорирование комитета теми, кто контролирует рассылку приглашений на эту конференцию (Эр-Рияд-2 — ред.). Пригласили не ВКП, а его элементы. Комитет — это выборная организация, избранная на первой эр-риядской конференции. Ее полномочия могут быть прекращены лишь, когда вторая конференция изберет новую организацию на замену ВКП, или же прекратит полномочия комитета. Полномочия ВКП были прекращены неподобающим образом, а ее членов не позвали (на конференцию — ред)", — заявил РИА Новости Ага.

Он напомнил, что именно ВКП предложила провести конференцию оппозиции. "ВКП проигнорировали. Предполагается, что приглашают комитет полностью, и он приезжает…. Мы обнаружили, что не приглашены, а полномочия комитета прекращены неподобающим образом", — отметил бывший член комитета.

По его словам, подавшие в отставку члены ВКП намерены и дальше сотрудничать с партнерами в Саудовской Аравии и других странах, но в персональном качестве. "Мы увидели, что есть те, кто обошел нас, проигнорировал нас, и мы подали в отставку", — посетовал собеседник агентства.

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