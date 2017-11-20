ООН не может проверить сообщения о помощи США террористам в Сирии

ООН, 20 ноя — РИА Новости. ООН не может проверить данные том, что США помогали террористам "Исламского государства*" в Сирии, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.

"Мы осведомлены о сообщениях СМИ, но не имеем возможности проверить первоисточник", — заявил Хак на брифинге в понедельник.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля силам ИГ*, заявляя, что боевики подпадают под Женевскую конвенцию. По данным военного ведомства, американская сторона не смогла ответить на запросы командования российской группировки в Сирии о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики ИГ* осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля.

Командование сирийской армии 9 ноября заявило, что правительственные войска вернули контроль над городом Аль-Букемаль на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, уничтожив последний оплот террористической группировки "Исламское государство*" в Сирии.

По словам Хака, ООН рассчитывает "доставить гуманитарную помощь во все районы, которые были открыты".

*Запрещенная в России террористическая организация

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