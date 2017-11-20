В ВВС США пожаловались на невозможность следить за российскими ВКС в Сирии

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Многоцелевые истребители пятого поколения ВВС США F-22 "Raptor" оказались неспособны эффективно отслеживать самолеты российских ВКС в Сирии, заявил в интервью изданию Aviation Week командир 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США, расквартированной на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

В интервью изданию подполковник американских ВВС, фамилию которого не называют, отметил, что по мере того, как вокруг террористов ИГ* "сжимается кольцо", все чаще происходят ситуации, когда российские самолеты оказываются рядом с силами коалиции США. В такие моменты коалиции приходится оперативно определять, чей именно самолет находится вблизи ее сил. Однако, по его словам, F-22 не обладает таким набором инфракрасных и оптических устройств, которые бы позволяли это делать ночью, в отличие от истребителей пятого поколения F-35 и самолетов четвертого поколения F-15.

Кроме того, признает командир, у F-22 нет возможности самостоятельно передавать данные через тактическую систему обмена данными Link 16, которую используют другие американские самолеты. В результате пилоты F-22 вынуждены передавать по рации "то, что они видят".

Еще одна слабость F-22 по сравнению с F-35 заключается в отсутствии нашлемной системы целеуказания. "Мне приходится оглядываться и искать этого парня (чужой самолет – Прим. ред.), и часто я смотрю туда, где я видел его в последний раз, вместо того, чтобы смотреть в свой шлем и видеть символы, которые показывают, где именно он находится", — рассказал подполковник.

При этом он признался, что боевая обстановка в Сирии требует гораздо более быстрого принятия решений по сравнению с тем, как это происходит во время учений ВВС США и как это предусмотрено тактикой американских военных.

Говоря о случаях сближения с самолетами ВКС, командир эскадрильи рассказал, что несколько раз американские пилоты вызывали по специальному каналу связи российских летчиков, но те в основном не отвечали. "Не могу сказать, следят ли они (летчики ВКС – Прим. ред.) за этой частотой так, как мы, как и не могу сказать, что они слушают ее, но не отвечают", — рассказал офицер.

Самолет F-22 стал первым истребителем пятого поколения в мире. Он поступил на вооружение ВВС США в 2005 году, однако с 2011 года его производство было прекращено в пользу самолета F-35. Всего было произведено менее 200 F-22.

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*Запрещенная в России террористическая организация