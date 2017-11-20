Песков: подготовка конгресса по Сирии на совещании с Путиным не обсуждалась

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тема подготовки к Конгрессу национального диалога в Сирии на совещании по военным вопросам под председательством президента РФ Владимира Путина не обсуждалась, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что эта тема на совещании затрагивалась.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли там подготовка к конгрессу.

В то же время он отметил, что пока нет ясности и об участии Путина в этом мероприятии.