Координатор ВКП сирийской оппозиции Рияд Хиджаб подал в отставку

КАИР, 20 ноя — РИА Новости. Один из лидеров сирийской оппозиции, бывший глава правительства этой страны Рияд Хиджаб подал в отставку с поста координатора Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции, сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия".

Отставка оппозиционера произошла за несколько дней до встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде, нацеленной на формирование единой группы для участия в переговорах в Женеве под эгидой ООН.

Встреча различных групп и платформ сирийской оппозиции намечена на 22-24 ноября.

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