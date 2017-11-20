Россия предложила США обеспечить доставку гумпомощи беженцам в Эр-Рукбан

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам в лагере Эр-Рукбан, заявил на брифинге начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Учитывая приближение зимнего периода, гуманитарную помощь в Эр-Рукбан необходимо доставить в ближайшее время", — сказал Кураленко.

Эр-Рукбан расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек, гуманитарная помощь им не поступала с июля.

Российский Центр примирения враждующих сторон в САР заявил 6 ноября, что командование группировки ВС США не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в лагерь, гуманитарная ситуация в котором ухудшилась.

Как сообщали ранее в коалиции США, вокруг базы в Эт-Танфе действует согласованная с российскими военными 55-километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить сирийские правительственные силы и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танфа произошли столкновения коалиции и проправительственных сил.