СБ ООН на этой неделе может вернуться к вопросу о работе миссии СМР в Сирии

ООН, 20 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в течение этой недели может вернуться к вопросу о мандате миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), который истек 17 ноября, заявил постпред Швеции при ООН Олоф Скуг.
"Мы можем вернуться, надеюсь, в начале этой недели, и возможно, завтра, к дискуссии на основе серьезных предложений. И мы пытаемся внести свой вклад", — сказал Скуг журналистам в понедельник.
Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы группировки "Исламское государство*" использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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