СБ ООН на этой неделе может вернуться к вопросу о работе миссии СМР в Сирии

ООН, 20 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в течение этой недели может вернуться к вопросу о мандате миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), который истек 17 ноября, заявил постпред Швеции при ООН Олоф Скуг.

Ранее Швеция и Уругвай внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению деятельности СМР.

"Мы можем вернуться, надеюсь, в начале этой недели, и возможно, завтра, к дискуссии на основе серьезных предложений. И мы пытаемся внести свой вклад", — сказал Скуг журналистам в понедельник.

За последний месяц Совбез ООН четыре раза проводил голосование по продлению сроков работы миссии. 16 ноября, а до этого 24 октября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование 16 ноября, не получил необходимого количества голосов. Вскоре после того, как Совбез ООН не смог принять ни один из документов, с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней выступила Япония. В пятницу вечером, 17 ноября, за 6 часов до окончания мандата, проект был выставлен на голосование. Он получил 12 голосов "за", но Россия, как постоянный член СБ ООН, применила право вето.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы группировки "Исламское государство*" использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".