МИД: Россия надеется на реакцию СБ ООН после атаки посольства в Сирии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Очередная атака террористов против посольства России в Дамаске является провокацией и не повлияет на решимость Москвы завершить уничтожение террористического очага в Сирии, Россия надеется, что ее коллеги по СБ ООН дадут соответствующую публичную оценку инциденту, заявили в понедельник в МИД РФ.

Обстрел района, где находится российская дипмиссия, произошел утром 20 ноября.

"Решительно осуждаем новую атаку террористов против российского дипломатического представительства в Дамаске. Россия не раз привлекала внимание мирового сообщества к непрекращающимся обстрелам сирийской столицы, осуществляемым боевиками, не желающими возвращения мира на сирийскую землю. Мы уже отмечали, что в результате таких наглых действий экстремистов гибнут и получают увечья мирные жители — женщины, дети и старики. Указывали мы и на то, что мишенью целенаправленно становится российская дипмиссия", — говорится в сообщении МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство надеется, что у "столь активных на сирийском направлении западных коллег" России по Совету Безопасности ООН "хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов".

При этом в Москве подчеркивают, что "такого рода провокации не повлияют на решимость Российской Федерации совместно с партнерами завершить уничтожение террористического очага на территории САР, содействовать восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности".

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