Представители ассирийцев планируют участвовать в Конгрессе нацдиалога Сирии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Представители ассирийцев планируют принять участие в предстоящем конгрессе национального диалога Сирии, заявил лидер Патриотического движения Ассирии Ашур Геваргис.

Он сообщил, что лично его на это мероприятие не приглашали, однако представители ассирийского народа примут в нем участие. "Мы надеемся, что наше присутствие (Патриотического движения Ассирии – ред.) будет", — сказал Геваргис на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, ассирийцы на конгрессе будут выступать за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии и за уважение их прав.

С инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости в пятницу, что участники Конгресса национального диалога Сирии могут впервые собраться в Сочи в период со 2 по 4 декабря. Представитель оппозиционного сирийского демократического фронта Махмуд Мэрии также назвал 2 декабря как наиболее вероятную дату старта конгресса, однако указал, что до сих пор нет никакой конкретной информации.

Собеседник агентства подтвердил участие в конгрессе демократического фронта от внутренней оппозиции, отметив, что всего ожидается от 1,2 до 1,5 тысячи представителей от национальной внутренней и внешней оппозиции и от правительства.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что вопрос приглашения курдов на Конгресс сирийского национального диалога будет обсуждаться на трехстороннем саммите РФ-Иран-Турция в среду в Сочи, возможная дата конгресса пока не определена.

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