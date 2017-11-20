Под Брянском открыли памятник погибшим в Сирии воинам

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Памятник военным, погибшим при исполнении боевых задач в Сирии, открыли в поселке Пальцо Брянской области, где похоронен офицер Федор Журавлев, сообщает правительство региона.

Торжество прошло в воскресенье в сквере Мужества поселка Пальцо Брянского района. В этом поселке родился и жил Федор Журавлев, погибший в Сирии 19 ноября 2015 года. Российский офицер Журавлев был похоронен там 25 ноября. Федор Журавлев был наводчиком, чья задача заключалась в координации авиаударов российских ВВС. Он погиб при наведении ракет дальней стратегической авиации.

Памятник установлен на территории школы, где учился Журавлев, которая теперь носит его имя.

"Он (Журавлев) положил свою жизнь на благо всех нас, за наше будущее. Этот памятник не Федору, это памятник всем погибшим во имя человечества, во имя нашей жизни", — подчеркнул сенатор от Брянской области Сергей Калашников.

Сестра Журавлёва Ольга от всей семьи выразила искреннюю признательность всем людям, кто каким-либо образом стал сопричастным к открытию памятника. "Нам кажется правильным решение расположить сквер и памятник на территории школы. Надеемся, что образ Федора будет напоминать нам не только о событии, которое унесло его жизнь, но и будет напоминать о сохраняющих мир человеческих чувствах, таких, как доброта и любовь, ответственность и неравнодушие", — сказала Ольга.

По православной традиции чин освящения памятника и поминовения усопших воинов совершил благочинный Брянского городского округа протоиерей Владимир Сафронов. "В минуту молчания в память о Федоре Журавлеве и всех славных воинах, погибших за нашу великую Родину, почетный караул произвел троекратный салют, а в небо были запущены десятки белых шаров", — сообщают власти.

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