Израильский танк открыл предупредительный огонь в направлении войск Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Израильские войска во второй раз за два дня открыли предупредительный огонь в направлении сирийских правительственных сил, давая понять, что считают нарушением договоренностей фортификационные работы на границе, сообщила армейская пресс-служба.

Израильтяне вновь обозначили свое недовольство выстрелом из танкового орудия, заметив, что сирийцы продолжают возведение военного поста в демилитаризованной зоне, несмотря на переданное накануне предупреждение.

"Сирийские вооруженные силы нарушили соглашение о прекращении огня от 1974 года, проводя строительные работы… в северной части демилитаризованной зоны между Сирией и Израилем. Соглашение запрещает ввод туда тяжелой строительной техники или военных машин", — сообщили военные.

"В ответ Армия обороны Израиля произвела в направлении этого района предупредительный выстрел, использовав танк", — сказано в пресс-релизе.

Аналогичный инцидент произошел в том же районе в минувшую субботу. "Это уже второй такой случай за два дня", — пояснила РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

О наличии потерь с сирийской стороны информация не поступала.

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