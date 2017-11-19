Союзники коалиции США уничтожили в Сирии девять боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сирийская группировка "Магавир ас-Саура" при поддержке коалиции США уничтожила 9 боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), пытавшихся прорваться в зону деэскалации на юге Сирии в районе Эт-Танфа, об операции постоянно сообщали российским военным во избежание конфликта, говорится в сообщении коалиции.

Группировка "Магавир ас-Саура" участвует в поддержании безопасности 55-километрового радиуса зоны деэскалации на границе Ирака, Сирии и Иордании с 2015 года, уточняет коалиция.

"Террористы ИГ* в машинах с затемненными фарами проникли через линию расположения сил сирийского режима в зону деэскалации. Силы коалиции и партнеров приказали машинам остановиться, после чего террористы ИГ* выскочили из машин и начали стрелять. Силы коалиции и партнеров ответили на огонь и убили 9 членов ИГ* и уничтожили несколько автомашин", — говорится в сообщении.

"В ходе всего происшествия официальные лица коалиции и их российские коллеги использовали телефонную линию по предотвращению конфликтов, чтобы убедиться, что силы на земле не имели отношения к России или сирийскому режиму", — уточнили в коалиции.

"Хотя ИГ* и потеряла более 95% территории, которую оно когда-то называла частью своего "халифата", данная стычка на юге Сирии показывает, что террористическая группировка по-прежнему является угрозой людям на юге Сирии", — заявил в этой связи директор по спецоперациям коалиции Оуэн Рэй. По его словам, коалиция намерена остаться в данном районе "до нанесения поражения ИГ*".

Коалиция под руководством США включает более 70 стран. Она действует против ИГ* в Ираке с разрешения местных властей, а в Сирии проводит операции без разрешения властей САР. Коалиция разграничивает сферы деятельности и использует механизмы предотвращения конфликтов с ВКС РФ, которые наносят удары по террористам в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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