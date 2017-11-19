Боевики обстреляли центральный район Дамаска, два человека погибли

ДАМАСК, 19 ноя — РИА Новости. Минометному обстрелу подвергся квартал Маззе 86 в Дамаске, два человека погибли, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Первый снаряд попал в сопку близ жилого квартала и не причинил никакого ущерба. Второй попал в машину, из-за чего та взорвалась, и два находившихся в ней человека погибли.

Террористы обстреливают жилые кварталы сирийской столицы вот уже в течение шести дней после того, как армии удалось отбить мощную атаку боевиков в восточном пригороде Дамаска — городе Хараста.

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