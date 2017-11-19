Главы генштабов РФ, Турции и Ирана обсудят размещение наблюдателей в Идлибе

АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Главы генштабов России, Турции и Ирана в преддверии саммита президентов трех стран по сирийскому урегулированию в Сочи 22 ноября обсудят размещение наблюдателей в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Сергеем Лавровым и Джавадом Зарифом в Анталье в воскресенье.

Встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

"Мы обсуждали с коллегами вопрос размещения наблюдателей в зоне деэскалации в Идлибе, где турецкий контингент размещается по внутреннему периметру зоны, а силы России и Ирана — по внешнему. Техническая сторона вопроса будет обсуждена главами генштабов ВС трех стран, которые проинформируют о результатах президентов в Сочи", — сказал Чавушоглу журналистам. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что встрече глав МИД РФ, Турции и Ирана в Анталье предшествовали и переговоры высокопоставленных представителей трех стран в Тегеране.

Ранее генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

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