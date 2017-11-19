ДАМАСК, 19 ноя — РИА Новости. Правительственные войска и союзные силы ликвидировали террористов ИГ*, прорвавшихся в город Аль-Букемаль на границе с Ираком, сообщил РИА Новости полевой командир сирийской армии.

"Сирийская армия ликвидировала боевиков ИГ*, которые прорвались в Аль-Букемаль под прикрытием авиации коалиции во главе с США, которые обеспечили им огневую поддержку с воздуха во время контрнаступления через два дня после объявления командованием армии об освобождении города", — рассказал собеседник агентства.

Офицер добавил, что на данный момент в городе работают саперы.

"Инженерные бригады обезвреживают и уничтожают взрывные устройства, фугасы и мины, которые были установлены боевиками ИГ* в жилых кварталах Аль-Букемаля", — сказал он.

Командование сирийской армии 9 ноября заявило, что правительственные войска вернули контроль над городом Аль-Букемаль на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, уничтожив последний оплот террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

* Террористическая организация, запрещена в России