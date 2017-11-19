Платформа "Москва" оппозиции Сирии примет участие во встрече в Эр-Рияде

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Платформа "Москва" сирийской оппозиции примет участие во второй встрече оппозиционеров Сирии в Эр-Рияде, подготовительный комитет конференции уже начал свою работу, рассказали РИА Новости члены платформы.
Один из участников Фирас аль-Халиди показал РИА Новости список из 11 членов делегации от платформы.
Другой представитель платформы "Москва" Касем Аль-Хатыб подтвердил РИА Новости, что подготовительный комитет конференции "Эр-Рияд-2" начал свое заседание в воскресенье.
В составе комитета восемь человек. Двое представляют Национальную коалицию революционных и оппозиционных сил Сирии (НКОРС), один — Координационный комитет оппозиции, двое независимых, еще по одному представителю от платформ "Каир" и "Москва" и вооруженной оппозиции.
"От НКОРС — Бадр Джамус и Абдуррахман Мустафа. От Координационного комитета Ахмад Асрауи. От "Каира" Касем аль-Хатыб. От "Москвы" – Аляа Арафат. От вооруженной оппозиции – Мухаммад Аллуш. От независимых – Марих аль-Бакаи", — рассказал аль-Хатыб, не назвав имя второго независимого члена комитета.
Аль-Хатыб рассказал об основных вопросах, вызывающих разногласия между платформами: судьба президента Башара Асада – должен ли он уйти в начале переходного периода или же остаться у власти. Второй спорный момент касается конституции – одни представители оппозиции, в том числе платформа "Москва", хотят оставить в силе конституцию образца 2012 года.
"Есть те, кто хочет действовать в соответствии с конституцией 1950-х", — заявил аль-Хатыб.
"Полагаю, что на конференции будет подготовлен документ, который подпишут все участники. Необходимо прийти к созданию единой делегации оппозиции (на переговоры в Женеве — ред.)", — рассказал оппозиционер.
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