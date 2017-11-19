Губернатор Хомса рассказал о возвращении домой жителей города

Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса. Архивное фото

Рабочие на частном заводе по переработке меди и алюминия в пригороде Хомса. Архивное фото

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Около 20 тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий, вернулись в город Хомс и его предместья после полного вывода оттуда вооруженной оппозиции, рассказал РИА Новости губернатор Хомса Талал Барази.

Глава провинции и города рассказал, что с начала боевых действий из города бежали или были выселены до 40% его жителей. Половина из них уже вернулась.

"По имеющейся у нас статистике за 2016-2017 год, в свои дома в Хомсе и его предместьях, вернулись около 20 тысяч человек, или 500 семей", — заявил Талал Барази.

По его словам, в свои дома в течение двух недель с постепенным восстановлением инфраструктуры начнут возвращаться и жители города Пальмира.

"Ожидается, что возвращение беженцев (в провинции и городе Хомс) увеличится в 2018 году после восстановления инфраструктуры, подачи электричества, водоснабжения, а также с началом нового учебного года", — отметил глава Хомса.

По мнению губернатора, полная реконструкция разрушенных войной городов и поселков провинции может начаться в 2018 году после ее включения в правительственный план по восстановлению пострадавших районов.

Последняя группа боевиков покинула Хомс в мае этого года. Выход вооруженной оппозиции из последнего удерживаемого ими квартала Аль-Ваер состоялся по соглашению о прекращении огня с администрацией провинции и командованием сирийской армии.

Глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщал в субботу, что за сутки в свои дома вернулся 41 житель провинции Хомс.

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