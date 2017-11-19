Встреча глав МИД России, Турции и Ирана началась в Анталье

АНТАЛЬЯ (Турция), 19 ноя — РИА Новости. Трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммеда Джавада Зарифа началась в воскресенье в турецкой Анталье.

Главы внешнеполитических ведомств обсуждают урегулирование сирийского кризиса с учётом совместной работы в астанинском формате. Все это нацелено на подготовку встречи на высшем уровне, которая состоится 22 ноября в Сочи.

Ранее Лавров выразил надежду, что саммит лидеров трёх стран поможет стимулировать прямые переговоры между оппозицией и правительством Сирии, которые должны состояться в Женеве под эгидой ООН.

"В последние месяцы мы как-то не наблюдаем большой активности со стороны наших ооновских коллег. Думаю, что трехсторонняя встреча поможет стимулировать движение в направлении прямых переговоров между правительством и всем спектром оппозиции уже о политическом устройстве Сирии после завершения конфликта", — отметил Лавров.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.