Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – три, Хомс – два, Эль-Кунейтра – один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Саффия провинции Алеппо и Эш-Шакрахия провинции Дераа, местному населению доставлено продовольствие, общим весом 3,9 тонны. Медицинская помощь оказана 383 местным жителям.

По линии ООН проводится гуманитарный конвой в населенный пункт Дейр-Эз-Зор провинции Дейр-Эз-Зор, местному населению доставляются продовольствие и медикаменты, общий вес груза – 66 тонн.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не увеличилось — 2273.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.