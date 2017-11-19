Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН новый проект резолюции по миссии СМР

ООН, 19 ноя — РИА Новости. Швеция и Уругвай внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению деятельности миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН.

"Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной "компромиссный" проект (резолюции)", — сказал он.

Мандат СМР истек 17 ноября. За последний месяц Совбез ООН четыре раза проводил голосование по продлению сроков работы миссии.

16 ноября, а до этого — 24 октября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование в четверг не получил необходимого количества голосов. Вскоре после того, как Совбез ООН не смог принять ни один из документов, с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней выступила Японии. В пятницу вечером, за 6 часов до окончания манадата, он был выставлен на голосование. Проект получил 12 голосов за, но Россия как постоянный член СБ ООН применила право вето.