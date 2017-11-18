Сирия получила от Белоруссии 25 тонн гуманитарной помощи

БЕЙРУТ, 18 ноя — РИА Новости. Гуманитарный груз из Белоруссии прибыл в порт Латакии в субботу: сирийская сторона получила 25 тонн продуктов питания и одежду, рассказал РИА Новости посол Белоруссии в САР Александр Пономарев.
По словам главы дипмиссии, груз будет распределен среди нуждающихся по трем провинциям: Латакия, Хомс и Дамаск. Среди получателей — детские дома, переселенцы, церкви и организации, которые нацелены на распределение помощи среди нуждающихся.
"Мы рассчитываем на продолжение подобных акций. На перспективу планируется доставка трех грузовых автомобилей — это самосвалы производства минского автомобильного завода, которые будут переданы правительству Сирии. Данные автомобили уже в пути и будут доставлены морским путем в город Латакия", — добавил Посол.
В 2015-2016 годах Белоруссия предоставила по 40 тонн помощи, используя транспортные самолеты МЧС республики.
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