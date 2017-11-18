Сирия получила от Белоруссии 25 тонн гуманитарной помощи

БЕЙРУТ, 18 ноя — РИА Новости. Гуманитарный груз из Белоруссии прибыл в порт Латакии в субботу: сирийская сторона получила 25 тонн продуктов питания и одежду, рассказал РИА Новости посол Белоруссии в САР Александр Пономарев.

"Сегодня в порту города Латакия в присутствии губернатора Ибрагима Салима приняли гуманитарный груз из Белоруссии. В общей сложности 25 тонн продуктов питания: это детское питание — сухие молочные смести, а также тушеная говядина, около 3,5 тысячи наименований одежды, обуви белорусских производителей. Убедились, что груз принят и начата его сортировка",- сказал Пономарев.

По словам главы дипмиссии, груз будет распределен среди нуждающихся по трем провинциям: Латакия, Хомс и Дамаск. Среди получателей — детские дома, переселенцы, церкви и организации, которые нацелены на распределение помощи среди нуждающихся.

"Мы рассчитываем на продолжение подобных акций. На перспективу планируется доставка трех грузовых автомобилей — это самосвалы производства минского автомобильного завода, которые будут переданы правительству Сирии. Данные автомобили уже в пути и будут доставлены морским путем в город Латакия", — добавил Посол.

В 2015-2016 годах Белоруссия предоставила по 40 тонн помощи, используя транспортные самолеты МЧС республики.