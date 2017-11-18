Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности, 22 человека получили ранения

ДАМАСК, 18 ноя — РИА Новости. Боевики в субботу обстреляли из гранатометов сирийскую столицу Дамаск и его окрестности, в результате 22 мирных жителя получили ранения, сообщил РИА Новости источник в полиции.

"Вооруженные группировки в Восточной Гуте выпустили несколько снарядов, один из которых упал в квартале Аль-Мучтахид в центре Дамаска, в результате были ранены 17 человек, еще один снаряд упал в районе Сейида Зейнаб в окрестностях Дамаска, пять человек получили ранения", — сказал источник.

Он также отметил, что в результате обстрела городу был причинен значительный материальный ущерб.

Боевики, засевшие в поселениях в восточном пригороде Дамаска, в последние месяцы стали чаще обстреливать как центральные кварталы столицы, так и спальные на окраинах города, нарушая тем самым, по словам сирийских военных, достигнутые в Астане соглашения по зонам деэскалации в Сирии.

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