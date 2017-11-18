Израильский танк сделал предупредительный выстрел в направлении войск Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя – РИА Новости. Израильские войска открыли предупредительный огонь в направлении сирийских правительственных сил, дав таким образом понять, что считают нарушением договоренностей фортификационные работы на границе, сказала в субботу РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Израильтяне заметили, что сирийцы возводят военный пост в демилитаризованной зоне и обозначили свое недовольство выстрелом из танкового орудия и жалобой, направленной в контингент миротворцев ООН.

"Сирийские вооруженные силы нарушили соглашение о прекращении огня от 1974 года, проводя строительные работы… в северной части демилитаризованной зоны между Сирией и Израилем. Соглашение запрещает ввод туда тяжелой строительной техники или военных машин", — сказала собеседница агентства.

"В ответ Армия обороны Израиля направила жалобу в Силы ООН по наблюдению за разъединением и произвела в направлении этого района предупредительный выстрел, использовав танк", — сообщила сотрудница армейской пресс-службы.

О наличии потерь с сирийской стороны информации пока не поступало.

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