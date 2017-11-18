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Война в Сирии
Война в Сирии

Модель Пальмиры позволит начать восстановление города, заявил посол Сирии

15:4918.11.2017
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезентация Институтом истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) 3D-модель разрушенной Пальмиры. 14 ноября 2017Презентация Институтом истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН) 3D-модель разрушенной Пальмиры. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Переданная Сирии трехмерная модель современного состояния Пальмиры, созданная специалистами Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), позволит запустить проект восстановления древнего города, сообщил в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад.

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Российские специалисты передали 3D-модель Пальмиры сирийской стороне
Ландшафтно-архитектурную трехмерную модель современного состояния древней Пальмиры передали сирийской стороны в субботу в ходе пленарного заседания "Сохранения объектов культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов".

"Россия оказывает огромную поддержку на культурном уровне путем создания такого важного проекта, который поддерживает процесс восстановления исторического города… Теперь мы сможем начать практическую работу по его восстановлению. Мы надеемся на то, что с учетом того материала, который мы получили, мы сможем восстановить Пальмиру в том виде, в котором она существовала", — сказал посол в ходе пленарного заседания.

Как отметил Хаддад, макет сделан с помощью высоких технологий и беспилотников, что само по себе является уникальным и беспрецедентным. Он подчеркнул, что Пальмира была освобождена при поддержке российской авиации, и российские военные разминировали все освобожденные районы, что спасло жизни многих мирных жителей.

Посол добавил, что правительство Сирии прилагает большие усилия для сохранения памятников, в том числе путем вывоза ценностей в безопасные места. Эта проблема, по его словам, приобретает еще большее значение во время войны из-за действий террористов, которые смогли проникнуть в исторические места, такие как Пальмира, где они занимались воровством и уничтожили многие памятники, такие как храм Баала, Триумфальную арку и часть древнего театра. "Нет ничего в мире, что могло бы оправдать эти преступления против человечества", — подчеркнул посол.

Историческая и современная районы Пальмиры. Архивное фото
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
В Пальмире заявили, что ЮНЕСКО не помогает в восстановлении города
"Наше внимание к этой теме особое, поскольку Сирия богата своими культурными памятниками, которые датируются разными историческими периодами и разными цивилизациями с самого начала появления человечества, многие из них вошли в список наследия ЮНЕСКО… И часть этих памятников была подвержена систематическому уничтожению, будь то в историческом городе Пальмира или в старом городе Алеппо и других местах, не говоря уже о кражах со стороны преступных группировок, что зачастую приводит к невозможности фиксировать цивилизованное развитие в нашем регионе, который является колыбелью цивилизации", — сказал Хаддад.

Он призвал "следить за международными аукционами, чтобы выявить преступные цепочки и работать над возвращением украденных памятников домой".

Российские специалисты по результатам комплексной экспедиции в сентябре 2016 года провели аэрофотосъемку и создали 3D-модель Пальмиры. Она представляет собой цифровую разработку сотрудников ИИМК РАН при участии сотрудника Эрмитажа и фирмы "Геоскан", предоставившей оборудование. Это не только уникальный инструмент для реставраторов, археологов, архитекторов, но и впервые созданный научный инструмент для мониторинга состояния объектов культурного наследия древнего города. В цифровую модель включены рельефная карта высот древнего города, которая поможет планировать дальнейшие исследования, и точные ортофотопланы. В будущем достаточно сфотографировать деталь памятника и совместить ее с 3D-моделью, чтобы сделать вывод о том, продолжаются разрушения или нет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Что осталось от древних памятников Пальмиры
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботы по восстановлению сирийской Пальмиры при благоприятном развитии событий могут занять несколько лет, считает руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
На фото: улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц).Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работы по восстановлению сирийской Пальмиры при благоприятном развитии событий могут занять несколько лет, считает руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
На фото: улица Колоннад и Тетрапилон в исторической части Пальмиры (вид со стороны долины гробниц).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРанее сообщалось, что группа экспертов, представляющих Российский научно-исследовательский институт всемирного культурного и природного наследия, провели предварительное исследование ущерба, нанесенного террористами памятнику культуры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее сообщалось, что группа экспертов, представляющих Российский научно-исследовательский институт всемирного культурного и природного наследия, провели предварительное исследование ущерба, нанесенного террористами памятнику культуры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские эксперты из Института Наследия планируют предоставить отчет о предварительной оценке ущерба в сирийской Пальмире в ЮНЕСКО к июлю нынешнего года.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские эксперты из Института Наследия планируют предоставить отчет о предварительной оценке ущерба в сирийской Пальмире в ЮНЕСКО к июлю нынешнего года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДо захвата города террористами сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако за время своего пребывания в Пальмире боевики ИГ взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
До захвата города террористами сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако за время своего пребывания в Пальмире боевики ИГ взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина (II века) и святилище верховному семитскому божеству Бэлу.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТеррористами в Пальмире был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Террористами в Пальмире был разграблен национальный музей и пальмирский некрополь — знаменитые башенные гробницы патрициев.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад сообщил российским парламентариям, что при освобождении Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ни один исторический объект не пострадал. Ранее парламентская делегация РФ во главе с Саблиным посетила Сирию.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Президент Сирии Башар Асад сообщил российским парламентариям, что при освобождении Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) ни один исторический объект не пострадал. Ранее парламентская делегация РФ во главе с Саблиным посетила Сирию.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПортик Амфитеатра в исторической части Пальмиры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Портик Амфитеатра в исторической части Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийская экспертная группа составит русскую версию Красной книги сирийских культурных ценностей, сообщила РИА Новости руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российская экспертная группа составит русскую версию Красной книги сирийских культурных ценностей, сообщила РИА Новости руководитель центра Всемирного наследия и международного сотрудничества Надежда Филатова.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенная скульптура льва Аллата перед входом в музей Пальмиры.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разрушенная скульптура льва Аллата перед входом в музей Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИсторическая часть Пальмиры. На дальнем плане - крепость Каалат-аль-Маани.Разрушенные памятники Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Историческая часть Пальмиры. На дальнем плане - крепость Каалат-аль-Маани.
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