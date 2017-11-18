Модель Пальмиры позволит начать восстановление города, заявил посол Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Переданная Сирии трехмерная модель современного состояния Пальмиры, созданная специалистами Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), позволит запустить проект восстановления древнего города, сообщил в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад.

Ландшафтно-архитектурную трехмерную модель современного состояния древней Пальмиры передали сирийской стороны в субботу в ходе пленарного заседания "Сохранения объектов культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов".

"Россия оказывает огромную поддержку на культурном уровне путем создания такого важного проекта, который поддерживает процесс восстановления исторического города… Теперь мы сможем начать практическую работу по его восстановлению. Мы надеемся на то, что с учетом того материала, который мы получили, мы сможем восстановить Пальмиру в том виде, в котором она существовала", — сказал посол в ходе пленарного заседания.

Как отметил Хаддад, макет сделан с помощью высоких технологий и беспилотников, что само по себе является уникальным и беспрецедентным. Он подчеркнул, что Пальмира была освобождена при поддержке российской авиации, и российские военные разминировали все освобожденные районы, что спасло жизни многих мирных жителей.

Посол добавил, что правительство Сирии прилагает большие усилия для сохранения памятников, в том числе путем вывоза ценностей в безопасные места. Эта проблема, по его словам, приобретает еще большее значение во время войны из-за действий террористов, которые смогли проникнуть в исторические места, такие как Пальмира, где они занимались воровством и уничтожили многие памятники, такие как храм Баала, Триумфальную арку и часть древнего театра. "Нет ничего в мире, что могло бы оправдать эти преступления против человечества", — подчеркнул посол.

"Наше внимание к этой теме особое, поскольку Сирия богата своими культурными памятниками, которые датируются разными историческими периодами и разными цивилизациями с самого начала появления человечества, многие из них вошли в список наследия ЮНЕСКО… И часть этих памятников была подвержена систематическому уничтожению, будь то в историческом городе Пальмира или в старом городе Алеппо и других местах, не говоря уже о кражах со стороны преступных группировок, что зачастую приводит к невозможности фиксировать цивилизованное развитие в нашем регионе, который является колыбелью цивилизации", — сказал Хаддад.

Он призвал "следить за международными аукционами, чтобы выявить преступные цепочки и работать над возвращением украденных памятников домой".

Российские специалисты по результатам комплексной экспедиции в сентябре 2016 года провели аэрофотосъемку и создали 3D-модель Пальмиры. Она представляет собой цифровую разработку сотрудников ИИМК РАН при участии сотрудника Эрмитажа и фирмы "Геоскан", предоставившей оборудование. Это не только уникальный инструмент для реставраторов, археологов, архитекторов, но и впервые созданный научный инструмент для мониторинга состояния объектов культурного наследия древнего города. В цифровую модель включены рельефная карта высот древнего города, которая поможет планировать дальнейшие исследования, и точные ортофотопланы. В будущем достаточно сфотографировать деталь памятника и совместить ее с 3D-моделью, чтобы сделать вывод о том, продолжаются разрушения или нет.

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