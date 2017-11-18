США пытаются продвигать свое решение по химатакам в Сирии, заявил Бондарев

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. США пытаются продвигать свое политизированное решение по химатакам в Сирии, пытаясь заранее обвинить во всем правительство Башара Асада; обвинение России в пренебрежении к жизням жертв химатак — это попытка свалить все с больной головы на здоровую, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Но когда территория Сирии на значительном пространстве была уже очищена, когда стало возможным обнародовать целые найденные склады боевиков, где сосредоточены запасы отравляющих веществ, когда появилась возможность провести полноценные экспертизы, взять почву на пробы и прочее, отрицать сам факт применения химоружия оказалось бесполезным, отметил Бондарев. И тогда Штаты месяц назад признали, что террористы использовали отравляющие вещества.
"Сейчас США объединяют всех в одну группу "преступников": и террористов, и Башара Асада с его армией и сторонниками. В очередной раз в своей международной деятельности американцы, заручившись поддержкой "подпевал", подготовили проект не экспертного, а политизированного документа", — подчеркнул законодатель, добавив, что не забыта ситуация в Ираке, когда Саддам Хусейн "огульно, бездоказательно обвинялся Штатами и их сателлитами в хранении и использовании химоружия для легитимизации американского вторжения в страну".
Наложив вето на "американскую" резолюцию, Россия выступила не против продления мандата СМР ООН и ОЗХО как такового, не против проведения расследований, а против принятия недобросовестного решения, заключил Бондарев.
Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР 16 ноября, а до этого — 24 октября. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование в четверг не получил необходимого количества голосов. Вскоре после того, как Совбез ООН не смог принять ни один из документов, с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней выступила Япония. Консультации по японскому проекту резолюции начались в пятницу утром, и вечером, за 6 часов до дедлайна, он был выставлен на голосование. Проект получил 12 голосов "за", но Россия как постоянный член СБ ООН применила право вето.
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