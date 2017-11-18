США пытаются продвигать свое решение по химатакам в Сирии, заявил Бондарев

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. США пытаются продвигать свое политизированное решение по химатакам в Сирии, пытаясь заранее обвинить во всем правительство Башара Асада; обвинение России в пренебрежении к жизням жертв химатак — это попытка свалить все с больной головы на здоровую, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор отметил, что Россия долгое время пыталась добиться в ООН реакции на выявленные факты применения химоружия в Сирии. "Мы ещё в апреле предлагали направить инспекторов в Хан-Шейхун и на авиабазу в Шайрате для проведения тщательных проверок. Члены Совбеза ООН во главе с американцами остались безучастны к нашим заявлениям, игнорируя наличие угрозы. Кто после этого действительно проявлял равнодушие к жертвам химатак?" — сказал парламентарий.

Но когда территория Сирии на значительном пространстве была уже очищена, когда стало возможным обнародовать целые найденные склады боевиков, где сосредоточены запасы отравляющих веществ, когда появилась возможность провести полноценные экспертизы, взять почву на пробы и прочее, отрицать сам факт применения химоружия оказалось бесполезным, отметил Бондарев. И тогда Штаты месяц назад признали, что террористы использовали отравляющие вещества.

"​Сейчас США объединяют всех в одну группу "преступников": и террористов, и Башара Асада с его армией и сторонниками. В очередной раз в своей международной деятельности американцы, заручившись поддержкой "подпевал", подготовили проект не экспертного, а политизированного документа", — подчеркнул законодатель, добавив, что не забыта ситуация в Ираке, когда Саддам Хусейн "огульно, бездоказательно обвинялся Штатами и их сателлитами в хранении и использовании химоружия для легитимизации американского вторжения в страну".

"Сегодня в преступлениях с использованием химоружия в Сирии Штаты хотят обвинить правительственную армию и, главное, Башара Асада. Это вполне понятно, ведь их основная задача – дискредитировать, делигитимизировать его как политика и главу Сирии, раз не получилось сместить его военно-силовыми методами. И вся американская "расследовательская" деятельность в этом направлении фабрикуется исходя из задачи по получению данного конкретного результата. Поэтому не думаю, что стоило ожидать какого-то консенсуса, да даже компромисса с США", — сказал политик.

Наложив вето на "американскую" резолюцию, Россия выступила не против продления мандата СМР ООН и ОЗХО как такового, не против проведения расследований, а против принятия недобросовестного решения, заключил Бондарев.

Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР 16 ноября, а до этого — 24 октября. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование в четверг не получил необходимого количества голосов. Вскоре после того, как Совбез ООН не смог принять ни один из документов, с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней выступила Япония. Консультации по японскому проекту резолюции начались в пятницу утром, и вечером, за 6 часов до дедлайна, он был выставлен на голосование. Проект получил 12 голосов "за", но Россия как постоянный член СБ ООН применила право вето.

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