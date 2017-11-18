Российские специалисты передали 3D-модель Пальмиры сирийской стороне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Ландшафтно-архитектурную трехмерную модель современного состояния древней Пальмиры, созданную специалистами Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), передали сирийской стороне в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские специалисты по результатам комплексной экспедиции ИИМК РАН в Пальмиру в сентябре 2016 года провели аэрофотосъемку и начали работу над созданием 3D-модели Пальмиры. Создание 3D-модели позволяет продолжить обсуждение вопросов будущих восстановительных работ в Пальмире.

"Весь мир должен объединиться, чтобы помочь нам возродить памятники Пальмиры… Сейчас мы торжественно представляем и передаем нашим сирийским коллегам материалы, которые подготовлены нашими специалистам, – это самая лучшая ландшафтно-архитектурная 3D-модель Пальмиры", — сказал в ходе пленарного заседания "Сохранения объектов культурного наследия в зонах вооруженных конфликтов" директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

3D-модель в ходе пленарного заседания представила заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева. Акт дарения электронной копии 3D-модели Пальмиры подписали Пиотровский, Соловьева и посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Законченная 3D-модель представляет собой цифровую разработку сотрудников ИИМК РАН при участии сотрудника Эрмитажа и фирмы "Геоскан", предоставившей оборудование. 3D-модель является уникальным инструментом для реставраторов, археологов, архитекторов. Более того, это впервые созданный научный инструмент для мониторинга состояния объектов культурного наследия древнего города. В цифровую модель включены уникальная рельефная карта высот древнего города и точные ортофотопланы. Рельефная карта поможет планировать дальнейшие исследования. В будущем достаточно просто сфотографировать деталь памятника и совместить ее с 3D-моделью, чтобы сделать вывод о том, продолжаются разрушения или нет.

Территория Пальмиры была снята с высоты 320 метров, три участка (Долина башенных гробниц, Юго-западный некрополь и Юго-восточный некрополь) — с высоты 200 метров, центральная часть — со 120 метров. Всего было сделано более 20 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения. Дополнительно была произведена наземная съемка трех разрушенных объектов: Храма Баал Шамина, Триумфальной арки и так называемой "колонны Зенобии".

Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Один из богатейших центров древней цивилизации находился под контролем террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года боевики ИГ* вновь захватили Пальмиру, вскоре древний город был освобожден, однако террористы успели нанести новые разрушения.

* Террористическая организация, запрещена в России

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