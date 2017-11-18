Россия и США не договорились по расследованию химатак в Сирии

ООН, 18 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в последний день работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) не смог продлить ее мандат. За последний месяц Совбез предпринял четыре безуспешные попытки сделать это. Члены Совета разошлись как в видении формата дальнейшей деятельности СМР, так и в том, кого винить в закрытии этой структуры с 17 ноября.
Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР 16 ноября, а до этого — 24 октября. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование накануне в четверг не получил необходимого количества голосов. Вскоре после того, как Совбез ООН не смог принять ни один из документов, с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней выступила Япония. Консультации по японскому проекту резолюции начались в пятницу утром, и вечером, за 6 часов до дедлайна, он был выставлен на голосование. Проект получил 12 голосов "за", но Россия как постоянный член СБ ООН применила право вето.
Кто виноват
"Это был ваш осознанный выбор. Приоритетом было выбрано отнюдь не обеспечение качественного расследования химических преступлений в регионе, а продолжение давления на Сирию и конфронтация с Россией. Не нужно драматизировать, что СМР прервет свою работу", — заявил Небензя.
"Любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе. Иначе быть не может после того, как руководство механизма, покрывшее себя позором своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, поставило подписи под голословными обвинениями против Сирии", — сказал Небензя после голосования Совета.
Что дальше
Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт также обозначил намерение "двигаться вперед". "Не только ради того, чтобы добиться правосудия для тех, кто пострадал от применения этого гнусного оружия, но чтобы удержать тех, кто может попытаться сделать это в будущем", — подчеркнул он.
По итогам, действующий председатель Совбеза, постпред Италии при ООН Себастьяно Карди заявил, что члены СБ договорились продолжить конструктивную работу в ближайшие часы и дни, чтобы найти единую позицию по этому важному вопросу о нераспространении оружия массового уничтожения.
Результаты работы
Последний доклад миссии по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года — был представлен 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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