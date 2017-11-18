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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия и США не договорились по расследованию химатак в Сирии

07:4218.11.2017
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© AFP 2017 / Jalaa MareyСирийский флаг. Архивное фотоСирийский флаг. Архивное фото
© AFP 2017 / Jalaa Marey

ООН, 18 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в последний день работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) не смог продлить ее мандат. За последний месяц Совбез предпринял четыре безуспешные попытки сделать это. Члены Совета разошлись как в видении формата дальнейшей деятельности СМР, так и в том, кого винить в закрытии этой структуры с 17 ноября.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
США намерены "бороться за справедливость" в Сирии без Совбеза ООН

Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР 16 ноября, а до этого — 24 октября. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование накануне в четверг не получил необходимого количества голосов. Вскоре после того, как Совбез ООН не смог принять ни один из документов, с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней выступила Япония. Консультации по японскому проекту резолюции начались в пятницу утром, и вечером, за 6 часов до дедлайна, он был выставлен на голосование. Проект получил 12 голосов "за", но Россия как постоянный член СБ ООН применила право вето.

Кто виноват

Сирия. Архивное фото
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
СБ ООН продолжит работу, чтобы прийти к единой позиции по работе СМР
Еще накануне, сразу после вето России по американскому проекту, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "убила" СМР и лишила Совбез "возможности предотвратить будущие атаки" в Сирии. У постпреда РФ при ООН Василия Небензи другой взгляд на ситуацию. "Россию обвиняют в том, что она закрыла СМР. У тех, кто это утверждает, похоже, короткая память. Вы забыли, что это вы вчера закрыли СМР, проголосовав против представленной Россией, Китаем и Боливией резолюции?" — обратился он к членам СБ.

"Это был ваш осознанный выбор. Приоритетом было выбрано отнюдь не обеспечение качественного расследования химических преступлений в регионе, а продолжение давления на Сирию и конфронтация с Россией. Не нужно драматизировать, что СМР прервет свою работу", — заявил Небензя.

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Небензя рассказал, что нужно, чтобы добиться продления мандата СМР в Сирии
Он заявил, что существующий механизм должен быть усовершенствован, так как два года подряд СМР "штампует бездоказательные обвинения против Сирии". Работа СБ по данному вопросу может продолжиться.

"Любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе. Иначе быть не может после того, как руководство механизма, покрывшее себя позором своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, поставило подписи под голословными обвинениями против Сирии", — сказал Небензя после голосования Совета.

Что дальше

Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA
Белый дом обвинил Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
Постпред США сразу заявила, Вашингтон тему применения химического оружия в Сирии не оставит. Действия России, по ее словам, "были направлены на то, чтобы замедлить, отвлечь и в итоге разрушить усилия по привлечению к ответственности за химические атаки в Сирии". А вот США, "вместе с этим Советом или в одиночку" будут бороться за справедливость и привлечение виновных к ответственности в Сирии, заявила дипломат.

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт также обозначил намерение "двигаться вперед". "Не только ради того, чтобы добиться правосудия для тех, кто пострадал от применения этого гнусного оружия, но чтобы удержать тех, кто может попытаться сделать это в будущем", — подчеркнул он.

Боеприпасы с отравляющими веществами. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Шаг назад": США раскритиковали решение России по мандату СМР
Менее радикальные и более дипломатические меры предложила Швеция. Несмотря на то, что на часах было уже около 19.00 (3.00 мск) и до завершения работы СМР оставалось пять часов, постпред страны при ООН Олоф Скуг созвал неформальные консультации "чтобы убедиться, что мы использовали абсолютно все пути и усилия до того, как мандат СМР истечет". Встреча за закрытыми дверями продолжалась еще около часа.

По итогам, действующий председатель Совбеза, постпред Италии при ООН Себастьяно Карди заявил, что члены СБ договорились продолжить конструктивную работу в ближайшие часы и дни, чтобы найти единую позицию по этому важному вопросу о нераспространении оружия массового уничтожения.

Результаты работы

Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Эксперт о миссии ООН-ОЗХО в Сирии: ситуация критическая
За два года существования  Специальный механизм расследования работал по девяти случаям применения химоружия в Сирии, данные о которых были переданы миссией ОЗХО по установлению фактов. По трем из девяти инцидентов эксперты не смогли собрать достаточно информации, и решили не продолжать расследование. В 2016 году СМР обнародовала данные о том, что в трех случаях правительственными войсками был применен хлор, в одном случае боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* использовали иприт.

Последний доклад миссии по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года — был представлен 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта".

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Мнение: миссия ОЗХО работала в Сирии под заранее подготовленный результат
В постпредстве РФ при ООН заявили, что последний доклад СМР носит любительский характер "и основан преимущественно на предположениях и избирательном использовании фактов". В отдельных случаях методологию экспертов в Москве назвали "дилетантской". Предварительные оценки доклада российскими экспертами дипмиссия направила в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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