Хейли: США намерены "бороться за справедливость" в Сирии без Совбеза ООН

ООН, 18 ноя — РИА Новости. США намерены "бороться за справедливость" в Сирии в одиночку, если Совету Безопасности ООН не удастся прийти к единой позиции по дальнейшим шагам в отношении виновных в применении химического оружия в стране. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
В пятницу вечером Россия заблокировала принятие проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней для выработки нового формата работы следователей. На заседании СБ ООН накануне Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР, а российский документ по СМР не получил необходимого количества голосов.
"Действия России сегодня и в последние недели были направлены на то, чтобы замедлить, отвлечь и в итоге разрушить усилия по привлечению к ответственности за химические атаки в Сирии", — заявила Хейли в пятницу.
"Вместе с этим Советом или в одиночку, несдерживаемые обструкционизмом России, мы продолжим бороться за справедливость и привлечение виновных к ответственности в Сирии", — заявила американский постпред.
Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр после голосования заявил, что шокирован его итогами. Он отметил, что Россия в третий раз применила право вето в отношении СМР, пятый — по сирийскому химическому досье в этом году, и 11-й — по Сирии.
"Мы уважаем и всегда будем уважать Россию, с которой у нас столько связей. Но эта масса вето дает повод для ряда вопросов", — подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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