Хейли: США намерены "бороться за справедливость" в Сирии без Совбеза ООН

ООН, 18 ноя — РИА Новости. США намерены "бороться за справедливость" в Сирии в одиночку, если Совету Безопасности ООН не удастся прийти к единой позиции по дальнейшим шагам в отношении виновных в применении химического оружия в стране. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

В пятницу вечером Россия заблокировала принятие проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней для выработки нового формата работы следователей. На заседании СБ ООН накануне Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР, а российский документ по СМР не получил необходимого количества голосов.

"Действия России сегодня и в последние недели были направлены на то, чтобы замедлить, отвлечь и в итоге разрушить усилия по привлечению к ответственности за химические атаки в Сирии", — заявила Хейли в пятницу.

В своем выступлении она принесла извинения семьям жертв химического оружия в Сирии, а также "детям, женщинам и мужчинам Сирии, которые могут в будущем стать жертвами", заверив, что "США вместе с другими в этом Совете не сдадутся в поиске правосудия" для их родных.

"Вместе с этим Советом или в одиночку, несдерживаемые обструкционизмом России, мы продолжим бороться за справедливость и привлечение виновных к ответственности в Сирии", — заявила американский постпред.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр после голосования заявил, что шокирован его итогами. Он отметил, что Россия в третий раз применила право вето в отношении СМР, пятый — по сирийскому химическому досье в этом году, и 11-й — по Сирии.

"Мы уважаем и всегда будем уважать Россию, с которой у нас столько связей. Но эта масса вето дает повод для ряда вопросов", — подчеркнул он.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

*Террористическая организация, запрещенная в России.