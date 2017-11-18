Небензя: проект резолюции России по мандату СМР остается на столе СБ ООН

ООН, 18 ноя — РИА Новости. Проект резолюции России по продлению мандата СМР в Сирии остается на столе Совета Безопасности ООН, есть возможность включиться в работу по документу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Россия заблокировала принятие проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (Специальный механизм расследования, СМР) на 30 дней для выработки нового формата работы следователей.

"Ничто не мешает членам Совета Безопасности продолжить обсуждение вопроса совершенствования данного инструмента с возможным возобновлением его работы в будущем. Но для этого необходимо прийти к общему пониманию необходимости ликвидации системных недостатков СМР, которые его и погубили", — заявил Небензя после голосования.

По его словам, российский проект резолюции "остается на столе".

"Если те, кто озабочен возобновлением его деятельности действительно этого хочет, у них есть возможность включиться в осмысленную работу над этой резолюцией", — подчеркнул российский постпред.

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