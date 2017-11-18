Небензя рассказал, что нужно, чтобы добиться продления мандата СМР в Сирии

ООН, 18 ноя — РИА Новости. Продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе", — сказал Небензя после голосования Совета.

В пятницу вечером Россия заблокировала принятие проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней для выработки нового формата работы следователей.

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