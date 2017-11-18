Боевики ИГ* заминировали почти каждое здание в центре Ракки перед уходом

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* заминировали в центре сирийской Ракки практически каждое строение, сообщил в своем аккаунте в Twitter cпецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ* Бретт Макгурк.
"Террористы ИГ* оставили взрывчатку почти в каждом строении в центре города, чтобы не допустить возвращения (нормальной) жизни", — написал Макгурк, разместив в подтверждение своих слов фотографию главной городской больницы, где "на прошлой неделе погиб отважный сирийский сапер, прошедший подготовку в коалиции". По словам представителя президента США, "по городу остается много работы".
Он сообщил, что США, учитывая сложности в возрождающейся после ИГ* Ракке, призвали партнеров по коалиции увеличить и ускорить меры по стабилизации.
В конце октября "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ* при поддержке коалиции во главе с США. Операция по освобождению проходила с июня.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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