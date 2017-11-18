"Шаг назад": США раскритиковали решение России по мандату СМР

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. США не согласны с решением России наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН в Сирии, заявила в пятницу, 17 октября, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Что касается российского вето, то мы с ним не согласны. Мы считаем, что это (резолюция – ред.) – шаг вперед", — сказала она.

Недопустимо в нынешних условиях

В пятницу в МИД России заявили, что простое продление мандата Специального механизма расследования ОЗХО — ООН по Сирии в нынешних условиях недопустимо.

Американский проект резолюции, внесенный в Совбез ООН, предусматривал продление мандата СМР в неизменном виде, без исправления тех недостатков, что есть в его работе. Поэтому России не оставалось ничего иного, как наложить вето на этот документ, указали во внешнеполитическом ведомстве.

"Вся ответственность за прекращение деятельности СМР лежит на Вашингтоне и поддержавших его государствах-членах СБ ООН. Российская сторона готова к консультациям по выходу из сложившейся ситуации", — отметили в МИД.

В четверг Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО. Документ получил поддержку 11 стран. Против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия. Китай и Египет при голосовании воздержались.

Российский проект резолюции по мандату миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии, в свою очередь, не прошел в Совбезе ООН, поскольку не получил необходимого количества голосов. За документ выступили два постоянных члена СБ – Россия и Китай, а также Казахстан и Боливия. Против высказались США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина Италия и Уругвай. Еще четыре члена Совбеза – Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал – воздержались.

Таким образом, стало очевидно, что громкие призывы Вашингтона продлить мандат носили совершенно лицемерный характер, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. "Вашингтону нужны не продление и усиление CMP, а его сохранение в неизменном виде в качестве инструмента достижения национальных целей на сирийском направлении его внешней политики", — делает вывод МИД.

Японский проект резолюции

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, в свою очередь, прокомментировала предстоящее голосование по проекту резолюции Японии о продлении на 30 дней мандата миссии СМР (Специальный механизм расследования). По ее словам, Вашингтон надеется, что предложение Токио будет принято.

"Япония выдвинула новую резолюцию, чтобы попытаться продлить мандат СМР… Мы надеемся, что эта резолюция будет принята", — сказала дипломат.

Науэрт добавила, что США "будут крайне разочарованы", если Россия наложит на этот проект резолюции вето.

Ранее источник в ООН сообщил РИА Новости, что Совет Безопасности организации в 18.15 (02.15 мск) проголосует по проекту резолюции Японии о продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

Таким образом, голосование состоится за несколько часов до официального истечения сроков работы механизма.

Западные члены Совета Безопасности ООН поддержали предложение Японии. "Мы поддерживаем предложение Японии. Это прагматическое предложение, которое может помочь выйти из тупика и временно продлить СМР", — заявил журналистам постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Представитель Швеции выразил надежду, что Совбез "сможет спасти СМР сегодня". "Сейчас речь идет о том, чтобы дать нам больше времени для работы над документом, который получит доверие", — сказал Олаф Скуг.

Проект резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, запрашивает генсека ООН в течение 20 дней представить Совбезу "предложения по структуре и методологии работы совместного механизма расследования, которые отражают взгляды членов Совета Безопасности".

Документ был распространен Токио, после того, как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проект резолюции о продлении мандата СМР.

США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии. Однако Россия заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше.

Доклад по инцидентам с применением газа в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы группировки ИГ* (запрещена в России) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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