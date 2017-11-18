США не согласны с вето России по резолюции СБ ООН о продлении миссии СМР

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не согласны с решением РФ наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН в Сирии, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Что касается российского вето, то мы с ним не согласны. Мы считаем, что это (резолюция — ред.) — шаг вперед", — сказала она.

Сандерс выразила надежду на то, что Россия "будет сотрудничать с США" по этому вопросу. Она также выразила надежду на то, что Россия поддержит проект резолюции, предложенный Японией.

Совет Безопасности ООН в 18.15 (02.15 мск) проголосует по проекту резолюции Японии о кратком продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Ни американский, ни российский проект резолюции о продлении СМР Совбез принять не смог.

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