США надеются на принятие предложения Японии по продлению мандата СМР

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. США надеются, что предложение Японии по продлению сроков работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (Специальный механизм расследования, СМР) будет принято, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Япония выдвинула новую резолюцию, чтобы попытаться продлить мандат СМР… Мы надеемся, что эта резолюция будет принята", — сказала она на брифинге.

Науэрт добавила, что США "будут крайне разочарованы", если Россия наложит на этот проект резолюции вето.

Совет Безопасности ООН в 18.15 (02.15 мск) проголосует по проекту резолюции Японии о продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Об этом РИА Новости сообщил источник в ООН.

Таким образом, голосование состоится за несколько часов до официального истечения сроков работы механизма.

Совет Безопасности ООН на утренней сессии в пятницу обсудил предложение Японии о продлении на 30 дней мандата миссии СМР. Документ был распространен Японией накануне вечером, после того, как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проект резолюции о продлении СМР.

Проект резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, запрашивает генсека ООН в течение 20 дней представить Совбезу "предложения по структуре и методологии работы совместного механизма расследования, которые отражают взгляды членов Совета Безопасности".

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