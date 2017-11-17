США разочарованы, что мандат расследования ОЗХО не продлили, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты глубоко разочарованы, что мандат миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии в Совете Безопасности ООН не был продлен, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Мы глубоко разочарованы, что мандат СМР не был продлен. Похоже, Россия больше заботится о сохранении режима", — сказала она.

Совет Безопасности ООН в 18.15 (03.15 мск) проголосует по проекту резолюции Японии о кратком продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Ни американский, ни российский проект резолюции о продлении СМР СБ ООН принять не смог.

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