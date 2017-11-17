СБ ООН проголосует за краткое продление мандата расследования ОЗХО-ООН

ООН, 17 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в 18.15 (03.15 мск) проголосует по проекту резолюции Японии о продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Об этом РИА Новости сообщил источник в ООН.

Таким образом, голосование состоится за несколько часов до официального истечения сроков работы механизма.

Совет Безопасности ООН на утренней сессии в пятницу обсудил предложение Японии о продлении на 30 дней мандата миссии СМР. Документ был распространён Японией накануне вечером, после того, как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проект резолюции о продлении СМР.

Проект резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, запрашивает генсека ООН в течение 20 дней представить Совбезу "предложения по структуре и методологии работы совместного механизма расследования, которые отражают взгляды членов Совета Безопасности".