Госдеп назвал заявления Лаврова о "фейковой дипломатии" возмутительными

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт назвала заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о "фейковой дипломатии" возмутительными.
"Это еще один случай, когда мировой лидер, топовый дипломат говорит то, что является возмутительным, нелепым… я не собираюсь это комментировать", — сказала Науэрт, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По ее словам, Совместный механизм расследования (СМР) "уважается, ценится". "Россия, очевидно, не хочет привлекать Сирию к ответственности за некоторую деятельность", — сказала она.
Накануне Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН американский проект резолюции о продлении мандата миссии. Документ получил поддержку 11 стран, против, кроме России (постоянный член СБ ООН), выступила также Боливия, а Китай и Египет воздержались.
В октябре совместный механизм ОЗХО — ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету Безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заключили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.
Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".
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