Госдеп назвал заявления Лаврова о "фейковой дипломатии" возмутительными

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт назвала заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о "фейковой дипломатии" возмутительными.

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что российские дипломаты не хотели обсуждать резолюцию по мандату миссии ОЗХО — ООН в Сирии. По его словам, США не хотят видеть честным механизм ОЗХО-ООН в Сирии. Он также назвал неправдой слова Хейли о провалившихся попытках дозвониться до постпреда Василия Небензи в последние дни. Глава МИД обратил внимание на новое явление в международных отношениях — "когда есть не только фейковые новости, но и фейковая дипломатия". Лавров назвал эту ситуацию прискорбной.

"Это еще один случай, когда мировой лидер, топовый дипломат говорит то, что является возмутительным, нелепым… я не собираюсь это комментировать", — сказала Науэрт, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По ее словам, Совместный механизм расследования (СМР) "уважается, ценится". "Россия, очевидно, не хочет привлекать Сирию к ответственности за некоторую деятельность", — сказала она.

Накануне Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН американский проект резолюции о продлении мандата миссии. Документ получил поддержку 11 стран, против, кроме России (постоянный член СБ ООН), выступила также Боливия, а Китай и Египет воздержались.

Позже на голосование вынесли российский проект резолюции, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против высказались США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом, документ не получил необходимого количества голосов.

В октябре совместный механизм ОЗХО — ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету Безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заключили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".