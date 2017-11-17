ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Мемориальная доска в честь погибшего в Сирии российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова открылась в пятницу на территории школы №105 в Екатеринбурге, где он учился, передает корреспондент РИА Новости.

Увековечили память героя



Ранее Минобороны РФ сообщало, что Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение. Погибший был награжден посмертно орденом Мужества.

Одноклассник Алексея Максим Глазунов выступил с предложением увековечить память героя. Идею поддержали власти и военные ведомства. "Я считаю, что, во-первых, и родина должна знать своих героев, и ученики, которые учатся в этой школе, должны знать, что в этой школе учился герой, который отдал свою жизнь за их светлое будущее. Он всегда находится в наших сердцах", — сказал Глазунов журналистам в пятницу.

© Одноклассник Бучельникова Андрей Чеботарев Алексей Бучельников вместе с сослуживцами © Одноклассник Бучельникова Андрей Чеботарев Алексей Бучельников вместе с сослуживцами

По его словам, установка мемориальной доски – это самое малое, что можно сейчас сделать в память об Алексее, для его родных и близких. Максим рассказал, что был сделан макет мемориальной доски, он был согласован в военкомате. Военные помогли максимально быстро пройти все необходимые согласования. Доску было решено открыть ко Дню ракетных войск и артиллерии, который празднуется 19 ноября.

В пятницу прошел торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски Бучельникову. Педагоги и учащиеся школы прочитали стихи на патриотическую тематику. Родные погибшего, представители властей и военных ведомств, а также школьники возложили цветы к мемориальной доске. Был организован просмотр биографического слайд-фильма о Бучельникове. Также собравшиеся посетили учебный класс, в котором он учился.

Ведущие митинга рассказали, что Бучельников родился 25 июля 1978 года. С 1985 по 1995 годы Алексей обучался в екатеринбургской школе № 105, по окончании которой стал курсантам Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища. Закончив училище в 2000 году, Бучельников начал военную карьеру. Его путь — от командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода до командира дивизиона 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Алексей награжден за отличия в военной службе орденами первой, второй, третьей степени.

"Алексей Михайлович был моим братом. Он был сыном, мужем и отцом. Он был отличным другом. И боль от его потери останется всегда в наших сердцах", — сказала сестра погибшего Ольга Еремеева.

Учитель русского языка и литературы, классный руководитель Алексея Надежда Базина сообщила журналистам в пятницу, что установка мемориальной доски – это очень значимое событие.

"Это наш долг – отдать дань уважения, дань памяти его родителям. Родители Алексея живут рядом со школой. Вот здесь подняться по лестнице, и будет дом его родителей. Здесь его друзья, его одноклассники, здесь его родные. И это нужно и им, ведь они отдали родине самое дорогое – сына, и чтобы родина помнила его. Это нужно нам, учителям, потому что трудно воспитывать только на литературных и исторических примерах. Жизненные примеры всегда детей более впечатляют. Потом, это современные примеры, это недалекое прошлое. Это нужно детям, чтобы было на кого равняться", — отметила преподаватель.

Она добавила, что о герое будут рассказывать ученикам школы. Также им покажут фильм об Алексее. "Чтобы каждый знал, каждый помнил, каждый гордился им", — сказала Базина.

Воспоминания одноклассников



Глазунов рассказал журналистам, что в школе был дружен с Бучельниковым, но потом жизнь их раскидала. Военный служил в разных уголках страны, и общение с другом детства стало редким. "Но дружеские отношения остались", — отметил Максим.

Он рассказал, что помнит своего друга веселым, жизнерадостным, лучезарным, Алексей "всю жизнь был вот такой же, как на этой фотографии" на мемориальной доске.

Одноклассник Алексея и сокурсник по военному училищу Андрей Чеботарев рассказал журналистам, что у Бучельникова было много друзей. "Дружили все вместе — была футбольная команда дворовая. И процентов 70-80 ребят команды поступили (в военное училище) и практически все доучились", — отметил Чеботарев, уточнив, что Алексей закончил училище с красным дипломом.

© одноклассник Бучельникова Андрей Чеботарев Погибший в Сирии военный советник Алексей Бучельников © одноклассник Бучельникова Андрей Чеботарев Погибший в Сирии военный советник Алексей Бучельников

Друзья увлекались теннисом, шахматами, ездили на соревнования. "Он был компанейский. Если его где-то просили поучаствовать, то он всегда первый был", — рассказал Чеботарев.

На выбор професии повлиял военрук



Базина сообщила журналистам, что в Бучельникове "было очень много артистизма". "По жизни он был веселый человек, обладающий великолепным чувством юмора, зажигательный. Поэтому в моем представлении он должен был пойти куда-то в гуманитарные вузы. И никто не думал, что он пойдет в военное училище", — отметила педагог.

По ее словам, у Алексея также были математические способности. "Он успевал на уроке решить свой вариант и еще соседние варианты. Математик от бога, физик, технарь. Учителя физики, математики прочили ему хорошее, большое будущее, агитируя его пойти в (Уральский государственный) университет на матмех или в УПИ (Уральский политехнический институт, ныне оба вуза объединены в один Уральский федеральный университет – ред.)", — подчеркнула Базина.

Но Алексей выбрал военную профессию и в старших классах начал целенаправленно готовиться к поступлению в военное училище: занимался спортом, изучал общественные науки. И осуществил свою мечту стать военным.

Классный руководитель Алексея рассказала, что в его семье военных не было. Но на выбор Бучельникова повлиял его учитель по начальной военной подготовке.

"В то время одним из самых уважаемых предметов была начальная военная подготовка, и наш учитель по начальной военной подготовке очень много времени уделял ребятам. Они стояли на посту №1 у вечного огня, они ездили на военные сборы. Наша школа дружила с танково-артиллерийским военным училищем, и курсанты часто у нас бывали в школе. Проводили и "Орленок", и "Зарницу". Возможно, такое очень тесное общение с курсантами военного училища вдохновило его", — уточнила педагог.

Учительница вспоминает, что Алексею "все давалось легко". "Он легко учился, он легко сходился с людьми. И, кажется, бежал по жизни легко и просто", — отметила преподаватель.

Она добавила, что на похоронах офицеры части, в которой служил Бучельников, давали о нем "очень высокие отзывы", говорили, что на военно-технические олимпиады и соревнования отправляли именно Алексея. "Потому что он всегда умел правильно ориентироваться в любой ситуации. Мгновенная реакция! И время показывало, что те решения, которые он принимал, были самые правильные", — рассказала Базина.

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