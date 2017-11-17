Старт конгресса нацдиалога по Сирии ожидается 2 декабря, сообщили источники

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии в Сочи может стартовать 2 декабря: такая дата была названа в пятницу несколькими источниками. Это же число упомянул представитель внутренней оппозиции Сирии, однако указал, что до сих пор нет никакой конкретной информации.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что конгресс состоится 18 ноября, но дата была перенесена.

Вероятная окончательная дата

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что участники Конгресса национального диалога Сирии могут впервые собраться в Сочи в период со 2 по 4 декабря.

"Сейчас рассматривается вариант 2-4 декабря", — сказал один из собеседников агентства. Другой источник также подтвердил эту информацию.

Представитель оппозиционного сирийского демократического фронта Махмуд Мэрии также назвал 2 декабря как наиболее вероятную дату старта конгресса.

"Встреча должна состояться 2 числа следующего месяца, скорее всего. Но до сих пор никто конкретно не подтвердил и не оглашена программа конференции. Но подготовка, контакты и переговоры продолжаются между МИД России, оппозицией и сторонниками правительства (Сирии — ред.)",- сказал он.

Собеседник агентства подтвердил участие в конгрессе демократического фронта от внутренней оппозиции, отметив, что всего ожидается от 1,2 до 1,5 тысяч представителей от национальной внутренней и внешней оппозиции и от правительства.

"Мы, конечно, будем участвовать на конференции в Сочи. Есть некоторые сложности, но приглашения должны быть разосланы в ближайшие дни. Встреча в Сочи будет началом политического решения", — сказал Мэрии.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в графике у президента РФ Владимира Путина посещения конгресса "пока нет".

Слет МИД-гарантов в Анталье

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг сообщил о встрече в конце этой недели глав МИД Турции, России и Ирана в Анталье для подготовки саммита лидеров этих стран по Сирии в Сочи 22 ноября, на котором, согласно Кремлю, будут обсуждаться все аспекты сирийского урегулирования.

"Благодаря начатому нами процессу в Астане с РФ и Ираном по сирийской тематике произошло важное развитие событий. Мы добились серьезных результатов. Перемирие, в основном, соблюдается. Теперь нам нужно сосредоточиться на политической стабильности. 22 ноября в Сочи пройдет трехсторонняя встреча лидеров РФ, Турции и Ирана. В конце этой недели главы МИД этих стран встретятся в Анталье. Таким образом мы подготовимся к встрече в Сочи", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил эту информацию, а также выразил надежду, что саммит президентов РФ, Ирана и Турции в Сочи 22 ноября "поможет стимулировать движение в направлении прямых переговоров между правительством и всем спектром оппозиции уже о политическом устройстве Сирии после завершения конфликта".

Главы генштабов накануне саммита

Согласно изданию Yeni Safak, которое ссылается на президента Турции Тайипа Эрдогаан, накануне саммита в Сочи также встретятся начальники генштабов России, Турции и Ирана.

"Двадцать второго ноября лидеры трех стран соберутся в Сочи. До этого встретятся наши главы МИД с целью подготовки встречи, также проведут переговоры главы генштабов", — приводит газета слова Эрдогана.

По его словам, на этой встрече у начальников генштабов "будет возможность обсудить последние события, начиная с Идлиба и Африна".

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