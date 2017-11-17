Западные члены СБ ООН поддерживали резолюцию Японии по расследованию ОЗХО

ООН, 17 ноя — РИА Новости. Западные члены Совета Безопасности ООН поддерживают предложение Японии о продлении мандата миссии Специального механизма расследований (СМР) ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.
СБ ООН в пятницу обсуждает проект резолюции Японии о продлении на 30 дней мандата миссии СМР. Документ был распространен Японией накануне вечером, после того, как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проект резолюции о продлении мандата СМР.
Проект резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, запрашивает генсека ООН в течение 20 дней представить Совбезу "предложения по структуре и методологии работы совместного механизма расследования, которые отражают взгляды членов Совета Безопасности".
Представитель Швеции выразил надежду, что Совбез "сможет спасти СМР сегодня". "Сейчас речь идет о том, чтобы дать нам больше времени для работы над документом, который получит доверие", — сказал Олаф Скуг.
Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт ожидает, что голосование по документу состоится в пятницу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>