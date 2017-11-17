Японский проект по мандату ОЗХО ставит невыполнимую задачу, заявили в МИД

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Москва считает, что японский проект по продлению мандата механизма ОЗХО-ООН по Сирии ставит невыполнимую задачу, сообщил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Японский проект ставит невыполнимую задачу: он содержит просьбу к генеральному секретарю ООН и генеральному директору техсекретариата ОЗХО, чтобы они представили рекомендации по дальнейшей работе СМР, учитывающие мнение членов Совета Безопасности. А как они это будут делать, если мнения прямо противоположные?" — сказал Ульянов.

"Не надо ставить в неловкое положение генерального секретаря, чтобы он искал компромиссы между разными точками зрения. Ведь как это все скажется на качестве работы? На качестве рекомендаций? Нет, здесь государства-участники сами должны провести консультации. Мы к этому готовы. Единственно, повторяю, с учетом всего негативного опыта мандат должен быть существенно усилен, хватит заниматься откровенной симуляцией. Тем более с выводами почти "расстрельными" в отношении Дамаска: он мол виноват в применении химоружия", — добавил высокопоставленный дипломат.

На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались.

Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

Вечером в четверг делегация Япония распространила среди членов совета проект резолюции о продлении мандата СМР на 30 дней. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН, ожидаются консультации по документу.

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