В Дейр-эз-Зоре взорвался заминированный автомобиль, погибли 20 человек

ДАМАСК, 17 ноя — РИА Новости. Террористы группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взорвали начиненную взрывчаткой машину в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в результате 20 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил в пятницу источник РИА Новости.

"По первоначальным данным, 20 человек погибли и еще 28 получили ранения в результате взрыва группировкой ИГ* начиненного взрывчаткой автомобиля в деревне Аль-Фарадж… которая находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС)", — заявил источник, добавив, что не исключено, что число погибших может возрасти.

Генштаб ВС Сирии заявил в начале ноября об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков "Исламского государства"* (ИГ?, запрещена в РФ). Командование армии отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.