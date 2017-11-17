В Дейр-эз-Зоре взорвался заминированный автомобиль, погибли 20 человек

ДАМАСК, 17 ноя — РИА Новости. Террористы группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взорвали начиненную взрывчаткой машину в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в результате 20 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил в пятницу источник РИА Новости.
Генштаб ВС Сирии заявил в начале ноября об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков "Исламского государства"* (ИГ?, запрещена в РФ). Командование армии отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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