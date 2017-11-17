В МИД России рассказали условия продления мандата расследования ОЗХО-ООН

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Мандат Специального механизма расследований (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии может быть продлен только при учете всех российских предложений, Москва готова к консультациям, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"В техническом продлении мы не видим смысла. Можно вполне провести консультации, и если они окажутся продуктивными, то через некоторое время, может быть не очень продолжительное, Совет Безопасности примет решение о возобновлении деятельности СМР. А сейчас спешить совершенно никакой необходимости нет", — сказал Ульянов.

При этом он ответил утвердительно на вопрос, возможно ли в будущем возобновление действия мандата СМР через какое то время, если будут учтены все российские предложения.

"Да, но только если будут учтены российские предложения, это ключевые слова. Потому что терпеть такой вопиющий непрофессионализм и безответственность со стороны руководства СМР, которые продемонстрировал господин (Эдмон) Муле, мы больше не будем, это точно", — сказал Ульянов.