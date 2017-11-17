Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по террористам в Сирии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе города Аль-Букемаль.

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Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов.

Ранее сообщалось, что Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, нанесли групповой авиационный удар по объектам ИГ* в районе города Аль-Букемаль (провинция Дейр-эз-Зор). Средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей.

Истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим осуществляли авиационное прикрытие бомбардировщиков над территорией Сирии.

Все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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