МИД России: ответственность за ситуацию с расследованием ОЗХО лежит на США

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ответственность за нынешнюю ситуацию вокруг продления мандата Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии лежит на Вашингтоне, говорится в сообщении МИД РФ.

"Вся ответственность за прекращение деятельности СМР лежит на Вашингтоне и поддержавших его государствах-членах СБ ООН. Российская сторона готова к консультациям по выходу из сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались.

Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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