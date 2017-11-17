МИД России: ответственность за ситуацию с расследованием ОЗХО лежит на США

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ответственность за нынешнюю ситуацию вокруг продления мандата Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии лежит на Вашингтоне, говорится в сообщении МИД РФ.
"Вся ответственность за прекращение деятельности СМР лежит на Вашингтоне и поддержавших его государствах-членах СБ ООН. Российская сторона готова к консультациям по выходу из сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.
На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались.
Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.
Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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