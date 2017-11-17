Российские бомбардировщики нанесли удар в районе Аль-Букемаля

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 в пятницу, взлетев с территории России, нанесли новый удар по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Аль-Букемаль в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

За последние два дня это уже второй удар, нанесенный стратегической авиацией России по объектам ИГ* в этом районе.

"Семнадцатого ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ* в районе города аль-Букемаль (провинции Дейр-эз-Зор)", — говорится в релизе.

Поражены опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники. Средства объективного контроля подтвердили выполнение задачи.

Над Сирией бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

* Террористическая организация, запрещена в России