Франция разочарована результатом голосования о продлении мандата ОЗХО

ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции сожалеет в связи с результатом голосования о продлении мандата совместного механизма ООН-ОЗХО в Сирии, сообщили в пятницу на брифинге во внешнеполитическом ведомстве.

"Мы сожалеем в связи с тем, что Россия наложила вето на представленный проект резолюции. Это четвертое российское вето по делу об использовании химического оружия в Сирии", — отметили в МИД.

На заседании СБ ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались. Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы группировки "Исламское государство"* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>