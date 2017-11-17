Франция разочарована результатом голосования о продлении мандата ОЗХО

ПАРИЖ, 17 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции сожалеет в связи с результатом голосования о продлении мандата совместного механизма ООН-ОЗХО в Сирии, сообщили в пятницу на брифинге во внешнеполитическом ведомстве.
"Мы сожалеем в связи с тем, что Россия наложила вето на представленный проект резолюции. Это четвертое российское вето по делу об использовании химического оружия в Сирии", — отметили в МИД.
На заседании СБ ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались. Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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