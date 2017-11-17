ФРГ сожалеет, что Россия заблокировала продление мандата ОЗХО-ООН в Сирии

БЕРЛИН, 17 ноя — РИА Новости. Правительство Германии сожалеет, что Россия вновь применила право вето в отношении проекта резолюции СБ ООН о продлении мандата совместного механизма расследований ОЗХО-ООН в Сирии, заявил в пятницу официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

"Федеральное правительство сожалеет, что Россия вновь наложила вето на продление мандата по расследованию случаев применения химического оружия. Это уже десятое вето России в Совбезе ООН по сирийскому досье", — сказал Зайберт на брифинге.

По его словам, вето России "крайне серьезное", поскольку блокирует дальнейшее расследование в отношении ответственных за случаи применения ядовитого газа в Сирии.

"Россия вместе с международным сообществом осуждала применение ядовитого газа в Сирии, а также призывала привлечь к отнесенности виновных. Вчерашнее вето резко этому противоречит, поэтому мы призываем российское руководство следовать своей изначальной позиции", — добавил Зайберт.

Он отметил, что прямого контакта между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу не было.

На заседании СБ ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались. Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы группировки "Исламское государство"* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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